Vicenza, Di Carlo: "Questa squadra con 10mila tifosi allo stadio farebbe innamorare tutti"

Una vittoria molto attesa in casa biancorossa quella colta stasera dal Vicenza contro una Cremonese agguerrita. Al termine della gara del Menti il tecnico dei veneti Domenico Di Carlo è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra.

"Risultato ottenuto contro una grande squadra a cui facciamo i complimenti perché ha giocatori di spessore, ci dà più forza perché abbiamo affrontato con coraggio e determinazione questa partita. Ci credevamo e tutto il gruppo ha fatto bene, oggi siamo stati premiati da una buona prestazione con giocatori come Giacomelli, Meggiorini, Dalmonte e Vandeputte che hanno fatto un’ottima partita - riporta Trivenetogoal.it -.

Meggiorini è l’uomo in più di questo Vicenza?

"Sì, ha lavorato bene due settimane, lo conosciamo, ha bisogno di stare bene fisicamente, ha raggiunto il top della forma nel momento giusto e speriamo che continui a stare bene e a fare gol perché noi abbiamo bisogno di lui e della squadra. Oggi dobbiamo fare i complimenti anche a Nalini che ha fatto un gran gol, e a tutta la difesa: la vecchia guardia ha fatto veramente bene."

Anche Giacomelli sembra nel suo miglior momento:

"Stefano dal giorno dopo che è finito il mercato ha cambiato il chip, ha preso in mano questa squadra e da dopo il mercato ha cambiato mentalità. La strada è lunga: 47/48 punti sono tanti da raggiungere però questa vittoria ci dà un po’ di consapevolezza e soprattutto spero che qualche lamentela che finisca perché non ci serve negatività ma solo critiche positive e costruttive. Questa squadra merita di essere sostenuta, diamo i meriti al Vicenza che ha ottenuto la vittoria contro una grandissima squadra."

Dopo il gol della Cremonese cos’ha pensato? Ha temuto un altro Pisa?

"No, oggi no, ero convinto che la squadra rimanesse concentrata fino alla fine e così è stato. Questo è un super Vicenza che con 10 mila spettatori allo stadio farebbe innamorare tutti e le giocate di Meggiorini e Giacomelli sono state viste solo in tv. Dobbiamo continuare a lavorare così, finalmente abbiamo vinto anche in casa, nel girone di ritorno il Menti deve diventare il nostro fortino."

Un commento su Nalini che è tornato al gol, quanto pesa il suo recupero?

"Lui è un giocatore di grande spessore, deve lavorare ancora molto, ha trenta minuti di scatti sulle gambe".