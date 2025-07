Ufficiale Alessio Da Cruz lascia il Fortuna Sittard e vola in Brasile: è il nuovo rinforzo dell’Athletic Club

Alessio Da Cruz ha ufficialmente salutato il Fortuna Sittard. L’attaccante olandese di origini capoverdiane, 28 anni, ha scelto di continuare la sua carriera all’Athletic Club, squadra militante nella seconda divisione brasiliana.

Da Cruz aveva ancora un anno di contratto con il club di Sittard e le cifre dell’operazione con il club brasiliano non sono state rese note. Il giocatore era arrivato al Fortuna un anno e mezzo fa e durante la sua esperienza nei Paesi Bassi ha collezionato 36 presenze ufficiali, segnando 7 reti e fornendo 2 assist.

Per Da Cruz si tratta dell’ennesima tappa di una carriera internazionale decisamente movimentata, che lo ha portato a fare esperienza in diversi campionati. Nato ad Almere, l’attaccante vanta esperienze in Italia con Novara, Parma, Spezia, Ascoli, Vicenza e Feralpisalò (83 presenze complessive, 15 gol e 15 assist), in Inghilterra con lo Sheffield Wednesday, in Belgio con il KV Mechelen e in Messico con il Santos Laguna. Tra il 2020 e il 2021 ha vestito anche la maglia del Groningen in Eredivisie.

Con tre presenze all’attivo con la nazionale di Capo Verde, Da Cruz porta qualità, esperienza e duttilità offensiva al club brasiliano, pronto a mettersi in gioco in un campionato competitivo e tutto da scoprire.