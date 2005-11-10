Vicenza, Gallo: "Confronto sincero con la squadra. Abbiamo le qualità per uscirne"

“Siamo consapevoli che arriviamo da due sconfitte che hanno inevitabilmente lasciato il segno e alimentato molte discussioni”. Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo in vista della trasferta di Benevento in programma sabato ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul momento complicato che sta vivendo la squadra biancorossa: “Alcune osservazioni sono giuste e fanno parte del calcio, ma la realtà è semplice: - prosegue Gallo come riporta il sito del club - nelle ultime due partite abbiamo perso e ora dobbiamo ripartire, ritrovando quelle certezze che, a mio avviso, questa squadra possiede e che dobbiamo essere bravi a riportare in campo”.

Sul confronto con la squadra

“In settimana il gruppo ha lavorato nel miglior modo possibile. Ho cercato di isolare me stesso e la squadra da tutto ciò che accade all’esterno, perché in questo momento l’equilibrio mentale è fondamentale. - prosegue ancora l’allenatore berico - Lunedì abbiamo avuto un confronto molto sincero: la squadra ha reagito bene, esattamente come mi aspettavo. Ho visto una squadra di uomini, un gruppo che si è assunto le proprie responsabilità, perché è chiaro che tutti ne abbiamo”.

Sulla possibilità di risalire la china

Gallo infine si dice fiducioso di poter risalire la china e che per farlo serve fame e convinzione: “Lo avevo detto dopo l’ultima partita e lo ribadisco oggi, sono convinto che questa squadra farà punti. L’ho detto ai ragazzi e abbiamo lavorato tutta la settimana con questa convinzione. Deve essere un’idea positiva, un concetto capace di trascinare tutti, a partire da me, passando per la società e arrivando al gruppo. Proprio per questo ho voluto proteggere il più possibile la squadra dalle pressioni esterne. Adesso dobbiamo concentrarci su una sola cosa, lavorare. Lavorare con determinazione, con convinzione e ancora più forte di prima”.