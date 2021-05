Vicenza, Giacomelli: "Essere il capitano è la mia Champions. Sogno la promozione in A"

vedi letture

Stefano Giacomelli, capitano del Vicenza, parla ai microfoni di Dazn nel post gara della sfida contro la Reggiana: “Abbiamo chiuso una stagione importante, chiudere a 48 era fondamentale perché venivamo da quattro ko nelle ultime cinque. Oggi ha giocato qualche esordiente, chi ha giocato poco. Chiudere in bellezza credo sia la cosa migliore, speriamo di ricominciare insieme il prossimo anno. Sono nove anni che sono qui, anni intensi con gioie e dolori. Io sono fatto così, quando mi metto in testa una cosa è più grande di me, uscire dal tunnel qui è un grande orgoglio ed essere il capitano di questa squadra è la mia champions. Sono in scadenza e parleremo del mio futuro, ho giocato poco ma spero di continuare a dare una mano nei prossimi anni. Il mio sogno è arrivare in A con questa squadra. Il rinnovo? I matrimoni si fanno in due, aspetto la società, da parte mia non c'è problema. Di momenti difficili in un anno ce ne sono tanti, speriamo tornino i tifosi che ci mancano come il pane, cose positive sono tante. Essere il capitano di questa squadra è un orgoglio”.