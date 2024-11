Ufficiale Luparense, colpo di primo piano: arriva l'ex Vicenza e Mantova Giacomelli

La Luparense FC ufficializza l’approdo in rossoblù del calciatore classe 1990 Stefano Giacomelli, l’attaccante originario di Spoleto ha vestito in carriera le maglie di Foligno, Pescara, Ternana, Vicenza e Mantova collezionando più di 450 presenze tra Serie B e Serie C impreziosite da circa 80 reti e 50 assistenze.

Queste le dichiarazioni del nuovo fantasista della Luparense FC: “Devo ringraziare il mister, il direttore e soprattutto il presidente per il grande entusiasmo che mi hanno trasmesso, è stato facile scegliere la Luparense perché quando ti dimostrano tutto questo affetto puoi solo ricambiarlo in campo. Ho tanta voglia di dare una mano ai miei compagni, porterò la mia esperienza e cercherò di aiutare tutti, massima disponibilità e massima umiltà da parte mia”.

Il presidente Stefano Zarattini ha accolto con queste parole il nuovo innesto nella rosa dei lupi: “Il direttore e l’allenatore mi hanno parlato dell’opportunità di tesserare Giacomelli. Per la fiducia che nutro nei loro confronti e per la determinazione che ho visto negli occhi di Stefano ho dato il mio assenso. Mi auguro che il suo inserimento aiuti la squadra e sia di stimolo a migliorare una classifica che ad oggi non possiamo ritenere soddisfacente”.