Vicenza, inizia il ritiro in vista della prossima stagione. Jallow assente per positività al Covid

Dopo i primi due giorni dedicati alle consuete visite mediche e idoneità, la squadra biancorossa si è ritrovata allo stadio Menti, in Casa Vicenza, per il benvenuto della società alla ripresa degli allenamenti della nuova stagione. Il dg Paolo Bedin ha portato i saluti della presidenza e dei soci, presentando insieme al ds Giuseppe Magalini, il nuovo direttore tecnico, scouting e metodologie Francesco Vallone.

La squadra e lo staff si sono poi trasferiti al centro sportivo di Capovilla per il primo allenamento della nuova stagione, sotto la guida di mister Di Carlo. Primo allenamento in biancorosso invece per l’attaccante Davide Diaw che ha conosciuto i propri compagni.

Presenti tutti i giocatori attualmente in rosa e alcuni giocatori aggregati dalla Primavera per i primi allenamenti, in attesa della lista dei convocati per il ritiro. Assente Lamin Jallow, in quanto nell’ambito dei controlli previsti per il rientro in Italia, è emersa la sua positività al COVID-19. Il calciatore che si trova attualmente in Gambia, rientrerà in Italia e si aggregherà prossimamente alla squadra biancorossa, a negatività sopraggiunta