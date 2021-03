Vicenza, Meggiorini: "Importante reagire quando le partite non vanno come vorremmo"

Autore di una doppietta ai danni della Cremonese che dà continuità al suo buon momento di forma, Riccardo Meggiorini ha commentato ai microfoni di DAZN la vittoria del Vicenza, la prima sul terreno di casa dall'inizio del 2021:

"Questa partita ci lascia la consapevolezza che se facciamo bene le nostre cose siamo una squadra difficile da affrontare. Sul 2-1 temevamo che ci rimontassero, come spesso era successo ultimamente, ma è stato bravo Nalini appena entrato a fare la differenza con una giocata. Lì abbiamo capito che la partita doveva finire così."

Temevate di rivivere quanto successo a Pisa?

"Ne abbiamo subite tante di rimonte, sembrava la solita storia, però abbiamo tenuto duro, ci siamo abbassati, abbiamo difeso tutti e l'abbiamo portata a casa. Dobbiamo ripartire da qui, sappiamo che se ci impegniamo tutti possiamo avere i risultati dalla nostra parte."

Come ti senti in questo momento?

"Mi sento bene, motivato. Oggi non avevo ancora recuperato al 100% dall'ultima partita ma mi sono capitate quelle poche occasioni e sono riuscito a trasformarle. Devo dare merito e fare i complimenti ai miei compagni che mi hanno servito molto bene."

Segnare aiuta a segnare?

"Sì la fiducia è molto importante, diventa quasi naturale e anche con poche occasioni si riesce a fare gol."

Di Carlo ha detto che saranno tutte finali. E' difficile pensare partita dopo partita?

"Sì lo è. Bisogna dare sempre continuità e noi lo stiamo facendo, anche come prestazioni. Dobbiamo continuare su questa strada, pensare che a volte le partite non vanno come vorremmo, e trovare il modo di reagire anche all'interno della partita stessa."

Vi manca il pubblico nel vostro stadio?

"E' un peccato perché so che qui c'è un pubblico molto caldo ed è un peccato non goderselo. Dobbiamo regalare la salvezza a tutti loro in modo che magari più avanti ci godremo i nostri tifosi".