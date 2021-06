Vicenza, per l'attacco si lavora per Riviere del Crotone

Resta viva in casa Vicenza l'ipotesi Emmanuel Rivierè per rinforzare l'attacco. Come riporta biancorossi.net, la dirigenza biancorossa ha avanzato una proposta sia la scorsa estate che a gennaio ma in entrambi i casi l'attaccante ha preferito restare con il Crotone, in Serie A. Ma, con la retrocessione in serie B dei pitagorici, le possibilità di addio dell'attaccante ex Cosenza sono molto alte e il Vicenza è pronto a presentare un'altra offerta ufficiale.