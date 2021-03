Vicenza-Pescara, le formazioni ufficiali: abruzzesi con la difesa a 3. Lanzafame con Meggiorini

Come annunciato da Di Carlo in conferenza sarà Meggiorini-Lanzafame la coppia d'attacco del Vicenza nello scontro diretto contro il Pescara. Alle loro spalle agirà Giacomelli con Rigoni in cabina di regia. In difesa Valentini al fianco di Padella. Torna alla difesa a tre invece Grassadonia che schiera Drudi con Sorensen e Guth. A centrocampo conferma per Dessena come mezzala, mentre in avanti Giannetti affianca Ceter. Queste le formazioni ufficiali:

Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Zonta, Rigoni, Agazzi; Giacomelli; Lanzafame, Meggiorini. Allenatore Di Carlo

Pescara (3-5-2): Fiorillo; Drudi, Guth, Sorensen; Bellanova, Dessena, Memushaj, Busellato, Masciangelo; Ceter,Giannetti. Allenatore Grassadonia