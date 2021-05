Vicenza, Rosso sulla salvezza: "Quest'anno se non soffriamo non siamo contenti"

Dopo la pesante sconfitta contro il Brescia (3-0 per le Rondinelle) il presidente del Vicenza Stefano Rosso ha commentato con amarezza il risultato e la prestazione della squadra: “Quando perdi 3-0 c'è poco da dire, ma succede. A Chiavari avevamo giocato maluccio, ma era arrivato il risultato mentre questa volta è finita male. Eravamo anche partiti bene e fino all'1-0 avremmo anche potuto segnare e la gara era stata interpretata nel modo giusto, ma il rigore del 2-0 ha fatto girare la gara. - continua Rosso al Giornale di Vicenza - Se non soffriamo non siamo contenti, questo è il tema di tutta la stagione però è anche vero che nei momenti difficili ci siamo sempre rialzati. Quindi testa bassa e pedalare. È un dovere impegnarsi fino in fondo e i giocatori devono chiudere bene per la città, i tifosi e loro stessi”.