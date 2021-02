Virtus Entella, Gozzi svela: "Io al Brescia? Corioni e Nani provarono a convincermi"

vedi letture

“Io al Brescia? Non ci ho mai pensato anche se il povero Gino (Corioni NdR) ci aveva provato a convincermi”. Il patron della Virtus Entella Antonio Gozzi ha parlato così al Giornale di Brescia in vista della sfida contro le Rondinelle: “Una volta ero nell’albergo dove la squadra passava il ritiro pre gara e il direttore di allora Gianluca Nani mi chiese perché non prendessi il Brescia e gli risposi che sarei arrivato in B con la mia squadra. E così è stato. - racconta Gozzi parlando poi di Ninkovic e del suo mancato arrivo - Lo aspettavo qui, avevamo già spedito il contratto firmato, ma come accadde con Curcio all’ultimo il giocatore ha scelto il Brescia, forse per il richiamo di una piazza più grande. Comunque in questo caso dico grazie alle Rondinelle perché forse mi hanno evitato una rogna”.