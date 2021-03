Virtus Entella, Russo: "Contento per la mia parata. Con l'Ascoli vietato sbagliare"

Intervistato da Dazn a margine della sfida tra Lecce e Virtus Entella, il portiere dei liguri, Alessandro Russo, ha parlato così: La parata? È istinto, anche se ci si può lavorare durante la settimana. Sono contento del mio intervento. Noi più compatti? Dobbiamo cercare di limitare il più possibile la fase offensiva degli avversari. Ci stiamo lavorando, anche se abbiamo dei limiti. Faremo in modo che accada sempre meno. La mia maturità? Viene dal lavoro dei mister nel settore giovanile e dai miei genitori, che mi hanno dato basi solide per crescere. La salvezza? Ripartiamo dalla prestazione di oggi. Lavorando tutti insieme, dobbiamo cercare di strappare punti. Poi le vittorie arriveranno. Il 68? È l’anno di nascita di mio padre. Da ragazzino giocavo sia a calcio sia a basket, poi ho scelto il pallone per mio nonno. Dedico la parata ai miei genitori e al mio fratellino. L’Ascoli? Non è la partita che pregiudicherà la fine del nostro campionato, ma è vietato sbagliare.