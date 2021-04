Volpe: "Con Gozzi è bastato uno sguardo. Voglio invertire un trend non degno dell'Entella"

vedi letture

Gennaro Volpe, neo tecnico della Virtus Entella, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua voglia di invertire il trend negativo e dare una dignità a una squadra che la stava perdendo: “Le motivazioni sono sempre le stesse, non cambieranno mai, dare il massimo sempre a prescindere dalla categoria, a prescindere dalla squadra, non cambia niente. Nella vita ogni cosa va fatta dando sempre il massimo. Sicuramente dirò alla squadra di cambiare atteggiamento, mentalità e soprattutto di non accettare questo finale di stagione che non è degno né per loro né per una società che in questi anni ha fatto tanto per costruirsi un’immagine diversa. Gozzi? Non c’è nessun retroscena, è stata una cosa naturale. Me lo sono ritrovato sotto casa ieri sera, gli devo tanto e a volte basta uno sguardo per capirsi. Quando c’è bisogno io ci sono e ci sarò sempre. La sfida sarà ogni giorni, aggiungere ogni giorno qualcosa, lo stimolo c’è sempre perché il trend non può essere questo e non può essere accettato”.