Ufficiale Altro acquisto per la Pro Vercelli: preso il difensore Marco Pagliari

Altro acquisto per la Pro Vercelli, con il club piemontese che ha annunciato l'acquisto del difensore Marco Pagliari. Di seguito il comunicato del club:

F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Marco Pagliari.

Il calciatore ha sottoscritto con il Club un accordo a partire dal 1 luglio 2026 fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione sportiva.

Classe 2004, Pagliari è un esterno sinistro moderno, dinamico e di grande prospettiva che, nonostante la giovane età, ha già maturato importanti esperienze nel calcio professionistico italiano. Cresciuto nel settore giovanile della Ternana, ha successivamente proseguito il proprio percorso di crescita in Serie C, mettendosi in evidenza per qualità tecniche, affidabilità e margini di sviluppo.

L'arrivo di Pagliari rappresenta un ulteriore investimento della Società su un giovane talento italiano e si inserisce perfettamente nella strategia sportiva del Club e del Bridge Football Group, orientata alla valorizzazione dei giovani calciatori e alla costruzione di una squadra competitiva, sostenibile e ambiziosa per il futuro.

Il Direttore Generale Filomeno Rocco Fimmanò ha dichiarato:



"Marco è un calciatore giovane ma già dotato di una buona esperienza nel calcio professionistico. Fin dai primi contatti abbiamo percepito grande entusiasmo da parte sua nei confronti del nostro progetto e questo è stato un elemento importante nella scelta reciproca. Crediamo fortemente nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita e siamo convinti che l'ambiente della Pro Vercelli rappresenti il contesto ideale per consentirgli di compiere un ulteriore salto di qualità. Il suo arrivo si inserisce perfettamente nella strategia del Club e della proprietà Bridge Football Group, che punta a costruire valore attraverso la valorizzazione di giovani talenti motivati e ambiziosi."

Tutta la famiglia della Pro Vercelli dà il benvenuto a Marco e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali con la maglia bianca.