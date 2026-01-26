Ternana, colpo in difesa dal Lumezzane: Pagliari pronto a tornare rossoverde

La Ternana archivia la vittoria per 0-1 sul campo del Carpi e aggancia l'ottavo posto in classifica con 29 punti. Ma la squadra di Fabio Liverani non si ferma: lo sguardo è già puntato sulla Coppa Italia Regionale Trenitalia, dove mercoledì affronterà il Potenza.

Fuori dal campo, in più, il mercato si scalda. Stando a quanto riportato da SkySport la società umbra è vicina a chiudere per Marco Pagliari, terzino sinistro classe 2004 del Lumezzane, che in questa stagione ha collezionato 16 presenze e 1 assist.

Un ritorno che ha il sapore del destino: Pagliari è nato proprio a Terni e ha mosso i primi passi nel settore giovanile rossoverde. Dopo un percorso di crescita che lo ha portato a giocare in Eccellenza con la Thyrus e in Serie D con Flaminia e Sambenedettese (sempre in prestito dalla Ternana), nel 2024 il terzino mancino è approdato al Lumezzane.

Ora la Ternana è pronta a riportarlo a casa per rinforzare la fascia sinistra e dare maggiori opzioni a Liverani. L'operazione è ormai in chiusura.