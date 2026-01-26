Ufficiale Ternana, torna Marco Pagliari: il terzino arriva a titolo definitivo dal Lumezzane

Marco Pagliari torna alla Ternana. Il terzino classe 2004 è stato prelevato a titolo definitivo dal Lumezzane, di seguito il comunicato delle Fere:

"La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Marco Pagliari.

Il difensore centrale classe 2004 proveniente dal Lumezzane, arriva in casa rossoverde a titolo definitivo fino a giugno 2027 con opzione per la successiva stagione.

Bentornato Marco!"

Questo il comunicato del Lumezzane

"FC Lumezzane comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Marco Pagliari alla Ternana Calcio.

Marco ha vestito la maglia rossoblù per una stagione e mezza facendo il proprio esordio nei professionisti e diventano ben presto una pedina importante sotto tutte le gestioni tecniche, facendosi apprezzare anche fuori dal campo per le qualità umane e la dedizione professionale.

In totale per lui 52 partite e una rete, importantissima al Novara nella passata stagione, con l’ultima presenza contro la Triestina dove ha servito l’assist per la rete di Ferro, il secondo in stagione.

A Marco da parte di tutti noi il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera."