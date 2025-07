Ufficiale Pro Patria, terzo colpo della giornata: arriva da svincolato anche l'ex SPAL Orfei

Un tris calato dalla Pro Patria in un solo giorno. Dopo Mastroianni e Reggiori, il club con sede a Busto Arsizio e finito nel Girone A della Serie C, ufficializza anche l'arrivo di Alessandro Orfei: l'ala destra classe 2003, originaria di Tivoli, ha apposto il sigillo sull'accordo con la società lombarda per le prossime tre stagioni (fino all'estate del 2028).

Il comunicato ufficiale dell'Aurora Pro Patria

"Alessandro Orfei è un giocatore biancoblù. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Alessandro Orfei. Attaccante classe 2003, è cresciuto nel vivaio di Chievo e Spal. Nel 2022/23 inizia la sua carriera nei professionisti: Fidelis Andria, Spal ed infine Union Clodiense. Orfei sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2028. Benvenuto a Busto, Alessandro!".

L'annuncio ufficiale per il ritorno di Mastroianni: "Ferdinando Mastroianni è un giocatore biancoblù. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore Ferdinando Mastroianni. L’attaccante classe 1992, dopo 5 anni, torna a vestire la maglia biancoblu. Nella sua carriera tra i professionisti ha militato anche nelle fila di Albinoleffe, Lecco, Pro Piacenza, Fiorenzuola, Latina. Mastroianni sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027. Bentornato a Busto, Ferdinando!".

Il comunicato per l'arrivo di Reggiori: "Pietro Reggiori è un giocatore biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Pietro Reggiori. Per il difensore classe 2005, nella passata stagione, 17 partite e un gol in maglia biancoblu. Reggiori ha firmato il suo primo contratto da professionista sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2028. Ancora insieme, Pietro!".