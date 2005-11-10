AlbinoLeffe, rinnovo annuale per Franchini. Ma c'è anche l'opzione per una stagione successiva
È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'AlbinoLeffe, che sarà nuovamente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie C, "comunica di aver raggiunto l'accordo per il prolungamento contrattuale del calciatore Fabrizio Franchini sino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo automatico sino al 2028 al verificarsi di determinate condizioni.
Cresciuto nel Settore Giovanile bluceleste sino in Primavera, il centrocampista classe 2005 - dopo l'esperienza in D al Brusaporto (dall'estate 2024 al gennaio 2026) - è tornato a Zanica lo scorso febbraio, mettendo a referto 3 presenze nella seconda parte del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26.
A Fabrizio, il più sentito in bocca al lupo per il suo futuro a tinte blucelesti".