AlbinoLeffe, arriva a titolo definitivo dal Brusaporto Fabrizio Franchini
U.C. AlbinoLeffe comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Brusaporto le prestazioni sportive del calciatore Fabrizio Franchini, centrocampista classe 2005, che si legherà al club seriano con un contratto sino al 30 giugno 2026, con opzione di rinnovo automatico - al verificarsi di determinate condizioni - fino al 2027.
Per il ragazzo nativo di Alzano Lombardo (BG), negli ultimi 18 mesi protagonista in Serie D con il Brusaporto (47 presenze, con 5 gol 2 assist a referto), si tratta di un gradito ritorno a Zanica: dopo aver mosso calcisticamente i primi passi in maglia Virtus Bergamo, infatti, Franchini ha militato per sette annate nel vivaio seriano, dagli Esordienti sino alla Primavera 2, con cui ha raggiunto il traguardo dei playoff 'promozione' al termine del campionato di Primavera 2 2023/24.
A Fabrizio - che indosserà la maglia numero 16 -, un grande bentornato da parte di tutta la famiglia AlbinoLeffe e un caloroso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.
