Ufficiale Carpi, per l'attacco c'è Stanzani. Il giocatore firma un biennale con i biancorossi

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi "comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Leonardo Stanzani, che ha sottoscritto con il club un contratto di valenza biennale con scadenza al 30 Giugno 2026.

Nato a Bologna, Stanzani è una seconda punta, duttile e capace di svariare lungo tutto il fronte offensivo, classe 2000. Cresciuto nelle giovanili del Bologna, società con la quale svela tutte le sue capacità nella stagione 2016-17 nella selezione U17 (25 presenze/16 reti) e con la quale completa la formazione disputando due campionati Primavera, Stanzani approda “fra i grandi” vestendo la maglia del Pontedera in Serie C nella stagione 2020-21 (34 presenze/3 reti). Nelle tre stagioni successive diviene un punto fermo della Pro Patria con la quale colleziona 108 presenze, “fatturando” 19 reti e 14 assist e contribuendo in maniera attiva a tre salvezze nel Girone A".

Ai canali ufficiali del club, fanno seguito le prime parole del giocatore da neo biancorosso: "Per me è bellissimo poter dire di essere un nuovo giocatore del Carpi. È stato tutto velocissimo: la società, il Presidente su tutti, mi hanno letteralmente trasmesso una scarica di adrenalina che mi ha conquistato già al primo incontro. Sono orgoglioso della fiducia che è stata riposta in me e non vedo l’ora di poter ricambiarla con prestazioni adeguate. Nella passata stagione ho seguito la corsa verso la promozione e sono rimasto sinceramente colpito dalla curva 'Bertesi-Siligardi': sarà compito di noi giocatori mantenerla così piena, calda e colorata.

Ci attende un campionato difficile ma ricco di fascino: ho già parlato con il mister e sono certo che lavorando, sin dal raduno con il massimo impegno, sapremo diventare un gruppo affiatato e pronto per questa nuova stimolante sfida. Non vedo l’ora arrivi lunedì 15 Luglio per iniziare e conoscere compagni, tifosi e appassionati”.