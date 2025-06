Ufficiale Alcione Milano, avanti con Cusatis in panchina: c'è il rinnovo di contratto

vedi letture

Prosegue l’esperienza di Giovanni Cusatis sulla panchina dell’Alcione Milano. Un’avventura iniziata nel 2021 e che ha portato fino alla promozione fra i professionisti e la salvezza in questa stagione. Il club lombardo ha infatti annunciato con una nota il suo rinnovo di contratto:

"L’Alcione Milano annuncia il rinnovo e prolungamento del contratto di Giovanni Cusatis alla guida della Prima Squadra. La scelta del mister e della società testimonia la fiducia reciproca e la forte volontà di proseguire un percorso di crescita e successi intrapreso nel 2021, che ha portato il club Orange ad essere protagonista in Serie C.

Al fianco di mister Cusatis viene anche confermato tutto lo staff tecnico: Davide Giubilini come allenatore in seconda, Federico Carmignani come preparatore atletico, Simon Carello come preparatore dei portieri e Riccardo Boselli come Responsabile per il recupero infortuni.

Il prolungamento del rapporto con mister Cusatis e di tutto il suo staff rappresenta un passo importante nella strategia a lungo termine del Club, e conferma l’impegno della società nel costruire una squadra sempre più competitiva con l’obiettivo di perseguire traguardi sempre più ambiziosi".