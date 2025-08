Ufficiale Udinese, vecchia conoscenza di Runjaic in mediana: preso Piotrowski dal Ludogorets

Nuovo arrivo in casa Udinese, che si assicura a titolo definitivo il centrocampista Jakub Piotrowski Ludogorets Razgrad. Di seguito il comunicato ufficiale: "È un mix di qualità, prestanza fisica e senso del gol il volto nuovo del centrocampo bianconero: Jakub Piotrowski è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il polacco, classe 1997, arriva a titolo definitivo dai bulgari del Ludogorets Razgrad ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029. Profilo internazionale, dotato di ottima esperienza nel calcio e nelle coppe europee, va a rinforzare la mediana a disposizione di mister Kosta Runjaic che lo ha già allenato, in giovane età, al Pogon Stettino nella stagione 2017/2018.

Piotrowski nasce a Torun il 4 ottobre 1997, cresce nel Pogon con cui, nell’annata 2015/16, debutta in prima squadra giocando 4 partite in Ekstraklasa, la massima lega polacca. Nella stagione successiva, a gennaio, lascia momentaneamente il Pogon per trasferirsi in prestito allo Stomil, fa ritorno a Stettino nell’annata 17/18 in cui compie il salto di qualità segnando 3 gol in 29 partite di campionato. Lo nota il Genk che lo porta in Belgio dove milita per le successive due stagioni fino al 2020 raccogliendo anche 6 presenze in Europa League e vincendo anche campionato e supercoppa belga.

Nell’estate 2020 si trasferisce in Germania al Fortuna Dusseldorf dove rimane due anni totalizzando 46 presenze con un gol tra 2 Bundesliga e Coppa di Germania. La stagione 2022/23 lo vede spostarsi in Bulgaria al Ludogorets. Immediatamente diventa un punto fermo della squadra e gioca 8 partite in Europa League, 2 nei preliminari di Champions League ed una in Conference League. In campionato segna 3 reti in 30 partite aggiungendo anche 6 gare disputate in coppa nazionale.

Nell’annata 23/24 Piotrowski esplode letteralmente: sono ben 11 i gol realizzati, numero elevatissimo per un centrocampista, in 31 partite di campionato. Raccoglie anche 8 presenze e 4 gol con ottime prestazioni in Conference League, oltre a 4 partite nel preliminare di Europa League e tre in quello di Champions League.

Doti realizzative che vengono confermate anche nella passata stagione in cui è andato a segno ben 6 volte in in 25 partite di campionato bulgaro, aggiungendo anche 8 presenze in Europa League e 6 nei preliminari di Champions.

In totale, in tre anni al Ludogorets, ha totalizzato 26 gol e 21 assist in 142 partite giocate, vincendo da protagonista 3 campionati bulgari, 2 coppe di Bulgaria e 3 supercoppe bulgare.

È costantemente nel giro della nazionale polacca con cui ha debuttato nel 2023 e, finora, ha raccolto 12 presenze segnando 2 reti. Ha giocato anche gli Europei 2024 scendendo in campo nelle partite contro Olanda ed Austria (da titolare). Conta anche 2 presenze nella nazionale under 18, 6 nell’under 19, 8 nell’under 20 e 11 nell’under 21 del suo paese. Ora per lui è il momento di tuffarsi nella nuova esperienza in bianconero dove reincontrerà mister Runjaic".