Ufficiale Casertana, nuovo innesto in difesa: dal Gubbio arriva Rocchi, pagata la clausola

Nuovo rinforzo in casa Casertana. Il club campano ha annunciato l'arrivo di Gabriele Rocchi dopo il pagamento della clausola di risoluzione presente nel suo contratto con il Gubbio. Il difensore classe 1996 ha firmato fino al 2027, con un anno di opzione fino al 2028. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Gabriele Rocchi pagando la clausola prevista dal contratto in essere con il Gubbio Calcio. Il difensore classe 1996 sottoscrive con il club rossoblu un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Rocchi nell’ultima stagione ha collezionato complessivamente 38 presenze tra regular season, play-off e Coppa Italia mettendo a segno anche 3 reti. Forza fisica e personalità per uno dei difensori di primo piano dell’intera serie C che vanta oltre 200 presenze con le maglie di Giana Erminio, Vis Pesaro, Cavese, Avellino, Monterosi, Triestina, Potenza e Latina.

“Sono entusiasta di questa nuova esperienza –commenta Rocchi – Ho scelto Caserta perché conosco bene il calore di questa piazza e la capacità dei tifosi di fare sentire importante chi indossa la maglia rossoblù. La grande volontà di avermi nella Casertana mostratami della società, del direttore e del mister ha rappresentato uno stimolo ulteriore a fare questa scelta e a non prendere in considerazioni altre opportunità che mi erano state prospettate. Conosco bene il Girone C viste le mie passate esperienze: so che ci aspetta un campionato difficile, ma per questo molto bello e avvincente”.