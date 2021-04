Alessandria, dalla corsa per la Serie B al mercato: Eusepi sogno per la nuova Viterbese

L'attenzione è ovviamente rivolta al campo, con la sua Alessandria che si giocherà il ritorno diretto in Serie B negli ultimi 180' di stagione regolare con il Como, ma il nome di Umberto Eusepi inizia già a circolare in chiave mercato. L'attaccante di Tivoli, stando a quanto riportato da CuoriGialloblu, sarebbe il sogno estivo della Viterbese del presidente Romano. Eusepi (32) ha un contratto con i grigi fino al giugno 2022 e in stagione ha messo a referto 14 gol e sei assist in 33 presenze fra campionato e Coppa Italia.