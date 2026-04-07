TMW Allegretti: "Floro Flores e Marino dimostrano che anche in Italia ci sono giovani tecnici bravi"

Nella giornata di ieri, il Benevento ha centrato la promozione in Serie B, e i fari si sono ovviamente accesi sul tecnico della compagine sannita, Antonio Floro Flores, che all'esordio da primo allenatore in prima squadra ha subito ottenuto un ottimo traguardo.

Sul tecnico giallorosso, a TMW Radio, ha parlato Riccardo Allegretti: "Quella di Floro Flores è stata una scelta coraggiosa, ma secondo me anche studiata, e ha portato i suoi frutti. I punti lo dimostrano, il percorso lo dimostra e anche il modo in cui ha dato la tranquillità giusta a una squadra sicuramente forte. In questo caso, però, ci volevano anche capacità di gestione, che Floro Flores ha dimostrato di avere. Come lo ha fatto Geppino Marino in una diversa situazione a Trieste. I numeri parlano, e nel calcio sono molto importanti. La squadra stava facendo bene, e, in una situazione difficile come quella che ha vissuto la Triestina da inizio stagione, il tecnico stava facendo un percorso con dei punti normali per una squadra che deve puntare alla salvezza. Forse in quel momento la società ha pensato di puntare su un allenatore di grandissima esperienza e curriculum come Tesser ma purtroppo gli allenatori non hanno la bacchetta magica. La Triestina ha sempre vissuto, come ho detto, una situazione particolare, non conosco le dinamiche interne ma ripeto che i numeri parlano: la Triestina, nonostante la penalizzazione, oggi sarebbe in zona playout".

La nota conclusiva va quindi al calcio in generale: "Viviamo sempre in un sistema dove si fa fatica a fare scelte del genere, dove magari si punta addirittura, a volte, su allenatori che arrivano da altre realtà estere, mentre la dimostrazione spesso è che abbiamo in casa - soprattutto oggi, dove la preparazione è molto più accurata rispetto a prima - le possibilità di fare scuola. Di giovani allenatori ce ne sono tanti".