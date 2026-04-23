Allegretti: "Bello allenare la Triestina, ma se mi chiamassero dovrei valutare cosa propongono"

Nonostante tutto, come ormai è emerso da più parti anche senza conferme dirette, non sarà Geppino Marino il tecnico della Triestina nel prossimo campionato, che vedrà gli alabardati in Serie D dopo la retrocessione occorsa il 15 marzo scorso a causa di una pesante penalità e - probabilmente - di scelte della proprietà che non si sono rivelati vincenti. Questo, però, è passato, e il club è già a lavoro per programmare il futuro.

Come tecnico, si pensa a Edoardo Gorini, che ha riportato in Serie C il Treviso neppure un mese fa, ma torna prepotente anche il nome dell'ex Riccardo Allegretti. Che, come ha dichiarato dalle colonne del quotidiano Il Piccolo-Trieste, non ha per il momento sentito nessuno del club, anche se la soluzione sarebbe di suo gradimento: "Nella mia testa c’è sempre stata l’idea che allenare la Triestina sarebbe una cosa bellissima per quello che significa per la città dove vivo, ma è chiaro che, nel caso, bisognerà vedere la situazione che mi viene proposta e che tipo di obiettivo ha la società". Non solo però progetto della società, come poi aggiunge, ma anche "come può venire strutturata, la situazione dell’organigramma, dello staff, dei giocatori".

Il suo nome è stato poi accostato anche alla Dolomiti Bellunesi, ma anche in questo caso non c'è stato un contatto concreto anche se, come dice proprio Allegretti, è chiaro che qualcosa si sta muovendo. E che lui valuterà il tutto "col dispiacere di non avere avuto la possibilità di farle per la piazza che amo".