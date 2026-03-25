Arezzo, Guccione fermato dalla febbre: ma non pare a rischio per il big match con l'Ascoli

Un big match per il quale è già scattato il conto alla rovescia, un big match che l'Arezzo farà di tutto per portare a casa: lunedì gli amaranto, capolista del Girone B di Serie C, affronteranno l'Ascoli, seconda forza della stagione. Unico risultato possibile, ma per ambo le formazioni, la vittoria: per allungare, o per ridurre la distanza.

Intanto, gli amaranto stanno proseguendo la preparazione alla gara:

"L’Arezzo è tornato in campo questa mattina all’Arezzo Training Center di Rigutino, proseguendo la preparazione in vista della sfida di lunedì sera contro l’Ascoli. Il gruppo amaranto ha lavorato con intensità e attenzione, mantenendo il clima positivo costruito nelle ultime settimane. La seduta si è aperta con una fase di attivazione fisica, utile a mettere in moto il motore e a preparare il corpo al lavoro successivo. A seguire, spazio a una serie di esercitazioni tecniche, con focus su precisione, velocità di esecuzione e gestione del possesso. Il cuore dell’allenamento è stato dedicato ai possessi palla, proposti in diverse varianti per stimolare ritmo, letture e collaborazione tra i reparti. La mattinata si è poi chiusa con una partita a campo ridotto, utile allo staff per valutare intensità, reattività e applicazione dei principi di gioco. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina, sempre a Rigutino, per una nuova sessione di lavoro".

Nella nota, è poi precisato che non ha partecipato alla seduta odierna Filippo Guccione, a causa di una sindrome influenzale; niente quindi di grave, niente che possa far presagire la sua assenza in vista del match di lunedì.