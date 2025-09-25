Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Arezzo, dopo Mawuli un altro rinnovo. Guccione prolunga fino al 2027

Oggi alle 17:04Serie C
di Claudia Marrone

Nella giornata di ieri è stata la volta di Shaka Mawuli Eklu, ma oggi arriva un altro e nuovo rinnovo in casa Arezzo, con la squadra guidata da mister Cristian Bucchi che sta viaggiando a gonfie vele nel Girone B di Serie C. A prolungare il contratto con la formazione amaranto, è stato quest'oggi l'attaccante Filippo Guccione, che ha rinnovato con accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027.
Ad annunciarlo, la stessa società, mediante la nota che di seguito riportiamo integralmente:

"La S.S. Arezzo è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Filippo Guccione, che si lega ai colori amaranto fino al 30 giugno 2027. Arrivato ad Arezzo nell’estate del 2023, Guccione si è subito imposto come uno dei punti di riferimento della squadra, grazie alla sua leadership, alla qualità tecnica e all’impegno costante dentro e fuori dal campo. Uomo spogliatoio, ha saputo incarnare i valori del club con grande professionalità e attaccamento alla maglia. Con questo rinnovo, l’Arezzo consolida il proprio progetto tecnico, puntando sulla continuità e sull’esperienza di un giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale per il presente e il futuro della squadra.

La società augura a Filippo un prosieguo ricco di successi e soddisfazioni in amaranto".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Idee chiare, progetto, investimenti, giovani e "no" alle grandi. Il Como non è una favola, sta crescendo una vera big. Fabregas il condottiero, con alle spalle una società che vuole realizzare il suo sogno
