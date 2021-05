Artico: "Feralpisalò forte, ma vedremo una bella Alessandria. E il pubblico farà la differenza"

A commentare gli accoppiamenti del 2° Turno della Fase Nazionale Playoff, in casa Alessandria, è stato il Ds Fabio Artico.

Che, a radiogold.it, ha così parlato della sfida alla Feralpisalò: "Incontreremo una squadra forte, è una squadra con buone individualità, di categoria, una formazione equilibrata, con giocatori esperti, una squadra da affrontare con grande rispetto. Mi piace molto in fase offensiva, hanno giocatori forti: Guerra, Tulli, D’Orazio, Scarsella, Morosini, sono molto competitivi. Sono molto concentrato su di noi, ho voglia di vedere la squadra dopo un mese di sosta, abbiamo valori importanti. I ragazzi hanno lavorato bene per ritrovare la compattezza e l’energia che avevamo che ci hanno permesso di recuperare molti punti. Sono curioso e convinto che troveremo una Alessandria forte. A parte Sini abbiamo recuperato tutti quanti, siamo in ottima forma. Nella prima partita ci mancherà il non aver fatto una gara ufficiale nell’ultimo mese, potremo avere delle difficoltà dal punto di vista dell’intensità e dei ritmi ma con concentrazione e determinazione riusciremo a colmare questa carenza”.

Poi, un commento più generale sui playoff: “Tutto quello che ha detto la stagione può essere stravolto in 5 minuti. So che è ripetitivo dirlo ma è veramente un altro campionato, penso alla partita di Modena, Cesena-Matelica. La componente emotiva è determinante e può stravolgere valori tecnici, tattici e fisici espressi durante la stagione. So, però, che arriveremo pronti: mister Longo ha dimostrato di essere capace di lavorare anche sulla parte emotiva e motivazionale”.

In conclusione una nota alla gara di ritorno, che vedrà la presenza di pubblico. E che i grigi giocheranno tra le mura amiche del "Moccagatta": "Ancora non sappiamo i dettagli del protocollo ma è stata confermata la riapertura in percentuale fino a 1000 persone, un passo avanti. Il pubblico farà la differenza, non siamo abituati, da più di un anno giochiamo solo davanti a 50 addetti ai lavori. Sarà sicuramente un fattore emozionante e motivante, queste mille persone le sentiremo tantissimo e ne abbiamo anche voglia”.