Ufficiale L'Arzignano si assicura Finizio per la difesa: il classe 2007 ha firmato un triennale

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arzignano comunica che "Davide Finizio è un nuovo calciatore gialloceleste. Il difensore torinese classe 2007 sottoscrive con l’FC Arzignano Valchiampo un contratto triennale.

La Bio. Originario di Susa, Davide Finizio muove i primi passi nel Lascaris Pianezza. Cresce nel settore giovanile del Torino FC dove milita dieci anni. Con l’U18 granata conquista lo scudetto. Nella stagione 25/26 passa in prestito alla Biellese 1902, in Serie D. Con la maglia bianconera debutta in Prima Squadra, collezionando 35 presenze, 2 reti e 3 assist.

Benvenuto ad Arzignano, Davide!".

Sempre ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prime parole dopo la firma: "Sono molto contento di essere qua e non vedo l’ora di dare alla squadra quello che mi sento dentro. Sono un ragazzo molto solare e desidero portare felicità nel gruppo insieme a voglia di fare e cattiveria agonistica, ciò che mi ha sempre contraddistinto".