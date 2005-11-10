Arzignano, Lakti ricorda i playoff con il Cittadella: "Con altri 5 minuti avremmo vinto la gara"

Erald Lakti, centrocampista dell'Arzignano Valchiampo, intervenuto ai microfoni di TMW a margine del "Galà del Calcio Triveneto", ha ricordato anche la passata stagione, quando l'Arzignano è stato eliminato ai playoff di Serie C dal Cittadella:

L'anno scorso il percorso si è fermato al primo turno dei playoff contro il Cittadella, che sarà la vostra prossima rivale.

"Il Cittadella è cambiato molto rispetto all'anno scorso, lo stiamo vedendo tutti. L'anno scorso siamo usciti a testa alta, ne siamo usciti con un pareggio, secondo me con altri cinque minuti a disposizione avremmo vinto quella partita. Ne sono convinto di questo".

E sei convinto anche del fatto che si possa ripetere il raggiungimento dei playoff, magari stavolta andando ancora più in fondo?

"Sì, l'obiettivo è la salvezza, ma ci crediamo. Dobbiamo crederci e vincere più partite possibile".