Arzignano, Lakti: "Playoff? Prima salviamoci, ma ci crediamo. Juve NG affrontata nel modo giusto"

Erald Lakti, centrocampista dell'Arzignano Valchiampo, è fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati (clicca qui per conoscere gli altri) presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del Calcio Triveneto". Il classe 2000 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Soddisfatto di questo premio e della stagione fatta lo scorso anno?

"Sì, sono molto contento, è sempre bello ricevere dei premi e riconoscere quello che hai fatto durante la stagione. Abbiamo finito molto bene ed abbiamo iniziato ancora meglio. Dobbiamo continuare su questa strada e andare avanti".

È arrivata un'altra vittoria, sensazioni dopo il 2-1 alla Juventus Next Gen?

"Sapevamo che la Juve è una squadra giovane, un po' più giovane di noi che siamo secondi in classifica per l'età (sorride, n.d.r.). Siamo stati bravi ad affrontarla bene, portando a casa la vittoria che alla fine è quello che conta".

L'anno scorso il percorso si è fermato al primo turno dei playoff contro il Cittadella, che sarà la vostra prossima rivale.

"Il Cittadella è cambiato molto rispetto all'anno scorso, lo stiamo vedendo tutti. L'anno scorso siamo usciti a testa alta, ne siamo usciti con un pareggio, secondo me con altri cinque minuti a disposizione avremmo vinto quella partita. Ne sono convinto di questo".

E sei convinto anche del fatto che si possa ripetere il raggiungimento dei playoff, magari stavolta andando ancora più in fondo?

"Sì, l'obiettivo è la salvezza, ma ci crediamo. Dobbiamo crederci e vincere più partite possibile".