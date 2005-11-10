Ufficiale Arzignano, c'è il rinnovo di Lakti: il centrocampista ha firmato fino al 2027

Attraverso una nota ufficiale, l'Arzignano ha comunicato il rinnovo fino al 2027 di Erald Lakti. Questa la nota del club:

"Erald Lakti e FC Arzignano Valchiampo insieme fino al 2027.

Il centrocampista originario di Prato, classe 2000, prolunga il proprio contratto con il Club firmando fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto con la maglia della Fiorentina, l’ex viola è tra i protagonisti del Grifo da luglio 2023. Vincitore in carriera di una Coppa Italia Primavera e di un Playoff di Serie C con il Lecco, è diventato fin da subito un punto di forza della squadra e un perno fondamentale della linea mediana Gialloceleste. Dinamico e combattivo, con la sua corsa e una spiccata visione di gioco offre copertura e presenza costante nello scacchiere tattico rendendosi pericoloso in fase offensiva.

Premiato come miglior giocatore FC Arzignano Valchiampo della stagione 2023/2024, anche quest’anno è stato inserito più volte nei Top di Giornata e nella Top 11 di “Area C | Sky Wifi”. Già Capitano, il numero 6 ha giocato fino ad oggi più di 8500 minuti in 111 presenze firmando 14 reti e 5 assist".