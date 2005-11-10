Ufficiale Arzignano, Minesso saluta e approda in Serie D: ha firmato per la Luparense

Mattia Minesso saluta l'Arzignano Valchiampo. Attraverso una nota pubblicata sui propri canali il club ha annunciato che l'attaccante, numero 10 del Grifo, ha deciso di salutare per accettare l'offerta della Luperanse.

"L’FC Arzignano Valchiampo saluta e ringrazia l’attaccante Mattia Minesso, numero 10 del Grifo.

Dopo una lunga carriera nei campionati di Serie C e cadetteria, è arrivato in via dello Sport a gennaio 2025 collezionando in totale 44 presenze, 11 reti e 2 assist.

A lui vanno i nostri migliori Auguri, a livello personale e calcistico".

Il Comunicato ufficiale della Luparense

La Luparense Football Club ufficializza l’approdo in rossoblù dell’attaccante classe 1990, Mattia Minesso.

Cresciuto nel vivaio del Vicenza, Minesso in carriera ha vestito le maglie di Andria, Vicenza, Cittadella, Südtirol, Bassano, Padova, Pisa, Perugia, Modena, Triestina, Team Altamura e Arzignano, totalizzando più di 500 presenze tra Serie B e Serie C, impreziosite da più di 90 reti e 30 assist.

La scorsa stagione ha guidato l’attacco dell’Arzignano, mettendo a segno 9 reti e 5 assist nel Girone A di Serie C, numeri che hanno consentito ai vicentini di raggiungere i playoff di categoria.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo acquisto dei Lupi: “L’entusiasmo del Presidente Zarattini e del Direttore Gementi mi hanno portato ad accettare in poco tempo questa opportunità. So che la Luparense è una società ambiziosa, abbiamo la stessa visione, vogliamo raggiungere un risultato importante e non vedo l’ora di iniziare. Porterò tutta la mia esperienza per provare ad arrivare più in alto possibile ma inizieremo un passo alla volta, fare calcoli ora non serve a nulla”.

Il DG rossoblù, Attilio Gementi, ha accolto con queste parole Minesso: “Siamo contenti che Mattia abbia deciso di sposare la nostra causa e di vestire la nostra maglia nonostante le diverse opportunità. Siamo sicuri che potrà essere trascinante sia in campo che fuori. Ciò che ci ha colpito nonostante il suo curriculum è la sua volontà, determinazione e professionalità, non ci resta altro che fargli un grande in bocca al lupo”.