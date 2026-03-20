Arzignano, Minesso contro il passato: "Felice di esserci con il Cittadella, daremo tutto"

Mattia Minesso, miglior marcatore dell’Arzignano con 8 gol stagionali ed ex Cittadella, ha presentato la sfida di domenica al Dal Molin contro la sua ex squadra in un’intervista a Il Mattino di Padova.

L’attaccante sottolinea il peso della gara per entrambe le squadre: «Sarà una partita importante per tutte e due», spiegando come il Cittadella punti ai playoff mentre l’Arzignano sia ancora a caccia dei punti salvezza. Nonostante qualche risultato negativo recente, Minesso evidenzia che le prestazioni non sono mancate e che ora la squadra è vicina all’obiettivo minimo.

Parlando degli avversari, riconosce il valore dei veneti: «È una squadra forte, costruita con giocatori importanti», elogiando anche la solidità della società e il lavoro dell’allenatore Iori, suo ex compagno.

Per Minesso sarà una sfida dal sapore speciale: «Mi dispiaceva aver saltato l’andata, ma stavolta ci sarò», dice, pronto a ritrovare un ambiente a cui è rimasto legato.

Ripensando al passato, ricorda con orgoglio la pronta risalita in Serie B: «Era una squadra davvero forte, non era scontato reagire così».

Infine, uno sguardo alla Serie C attuale: «Oggi c’è un po’ meno qualità, ma più spazio per i giovani», segno di un campionato cambiato ma ancora formativo.