Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare

Dopo la tranquilla salvezza al ritorno in Serie C, nella stagione 2022-2023 (chiusa al 14° posto nel Girone B), per la Torres si è aperto un periodo decisamente favorevole, che ha portato i sardi alla ribalta delle cronache per i risultati sportivi raggiunti. Tutto sembrava filare liscio, poi la crisi della passata stagione, un playout vinto e salvezza dunque raggiunta e la ripartenza. Fino alla giornata odierna, che ha forse chiuso un cerchio.

Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La storia cambia.

Come detto, dopo il primo anno di assestamento, nella stagione 2023-24 i sardi chiudono al secondo posto in classifica, dietro un inarrestabile Cesena, la regular season, e si fermano nella corsa alla B ai quarti di finale dei playoff, persi contro il Benevento; terzo posto in graduatoria l'anno successivo, e ancora spareggi promozione, ma ecco che li qualcosa si rompe. Agli ottavi di finale arriva l'Atalanta U23, che di fatto archivia la pratica all'andata, battendo la formazione di Alfonso Greco per 7-1. A poco fa l'esigua vittoria sassarese al ritorno, il tecnico non prosegue il suo cammino e la stagione passata, annata 2025-2026 è devastante. Greco poi torna in panchina, salva la Torres e riparte. Oggi, di nuovo i bergamaschi, e lo spettro di quello che fu. La storia, però, è fatta per essere riscritta, ed ecco che arriva un successo che proietta anche i sardi al quindi posto della classifica, con 15 punti centrati in 9 gare giocate.

Che sia questo un nuovo inizio?

Con calma, la Torres sta risalendo la classifica, e aver chiuso questo cerchio maledetto è sicuramente un passo psicologico anche molto importante. Centrare la Serie B diretta non sarà facile, considerando il raggruppamento e le tante big, ma di sicuro ora si può respirare a pieni polmoni.