Intervistato da Radiolina il direttore dell’area tecnica dello Spezia Guido Angelozzi ha parlato del momento della squadra, reduce dal pari contro la Torres, e dell’arrivo della nuova proprietà: “Tutti dicono che siamo una corazzata, ma non è così. Siamo una buona squadra allenata da un ottimo tecnico. La Torres è una squadra volitiva che voleva farci uno scherzetto, soprattutto nel primo tempo ci ha dato filo da torcere, ma poi siamo venuti fuori e il pari credo sia giusto. - prosegue Angelozzi come riporta Spezia1906.com - La Torres è squadra importante, spero che faccia altrettanto domenica col Ravenna. Può fare risultato, ma noi dobbiamo pensare alla nostra gara”.

Sul calore dei tifosi spezzini

Il dirigente aquilotto ha poi elogiato la tifoseria: “Siamo fortunati perché i tifosi non ci hanno abbandonato dopo la retrocessione come dimostrano i seimila abbonamenti sottoscritti. Allo stadio abbiamo una media di ottomila persone che spingono a dare il massimo e sono un grande aiuto”.

Sulla nuova proprietà statunitense

Infine Angelozzi torna sul suo metodo di lavoro spiegando di aver chiesto, e ottenuto, dalla proprietà statunitense di non usare gli algoritmi per il mercato: “Quando sono arrivato ho chiesto di poter lavorare col metodo italiano, non con gli algoritmi e l’ho fatto scrivere nel contratto. Non è importante la categoria, ma lavorare come desidero sì. Sono uno della vecchia scuola, ho due collaboratori che fanno scouting come Longo e Biso e mi piace lavorare con i giovani. Tuttora al Frosinone ci sono ragazzi che avevo portato io”.