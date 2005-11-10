Sono terminati i primi tempi delle partite di Serie C iniziate alle 14.30. Spicca lo 0-0 tra Torres e Spezia, in un Girone B che vede anche Ravenna e Pianese avanti su Livorno e Gubbio. Vince anche l'Alcione Milano, in casa contro l'Ospitaletto nell'unico match in campo ora nel Girone A. 1-1 per ora, infine, tra Altamura e Casarano nel Girone C.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE C - 15ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Trento-Cittadella 1-0

30' Maffei

Treviso-Pergolettese 1-0

55' [aut.] Ferrandino (P)

Sabato 21 novembre

Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo 2-1

8' Samotti (F), 84' Mattioli (A), 87' Spalluto (F)

Giana Erminio-Juventus Next Gen 1-3

34' Brugarello (J), 45' Quaggio (G), 64' Oboavwoduo (J), 82' Durmisi (J)

Domenica 22 novembre

Pro Vercelli-Novara 1-1

38' Bertoli (PV), 61' Zuppel (N)

Union Brescia-Renate 2-1

45' Rizzo Pinna (B), 82' Anelli (R), 89' Crespi (B)

Ora in campo (parziale)

Alcione Milano-Ospitaletto 2-0

9', 33' Morselli (A)

Ore 17.30 – Desenzano-Albinoleffe

Ore 17.30 – Dolomiti Bellunesi-Carpi

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 – Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)

Classifica: Union Brescia 34*, Trento 33*, Cittadella 32*, Ospitaletto 25, Treviso 25*, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18*, Pro Vercelli 18*, AlbinoLeffe 17, Juventus Next Gen 17*, Novara 15*, Lumezzane 16, Carpi 14, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12*, Folgore Caratese 12*, Dolomiti Bellunesi 10.

* una gara in più

GIRONE B

Già giocate

Ostiamare-Atalanta U23 0-0

Vado-Latina 0-1

55' Sussi

Sabato 21 novembre

Campobasso-Vis Pesaro 3-3

9' Giovannini (V), 16' [rig.] Di Paola (V), 30' Gargiulo (C), 72' Galeandro (C), 75' Di Paola (V), 80' Bifulco (C)

Pineto-Pescara 1-1

1' Forte (Pi), 81' Inglese (Pe)

Domenica 22 novembre

Ora in campo (parziale)

Livorno-Ravenna 0-2

45' Tenkorang (R), 45'+5 Rabbi (R)

Pianese-Gubbio 1-0

39' Negri (P)

Torres-Spezia 0-0

Ore 17.30 – Forlì-Reggiana

Ore 17.30 – Sambenedettese-Perugia

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 – Grosseto-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Latina 21*, Campobasso 19, Atalanta U23 19, Pineto 18, Perugia 17, Vado 16*, Forlì 15, Pianese 13, Ostiamare 11*, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Vis Pesaro 10*.

*una gara in più

GIRONE C

Già giocata

Casertana-Salernitana 2-2

38' [aut.] Kontek (C), 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90'+4 Vezzoni (C)

Audace Cerignola-Barletta 1-1

41' Meli (A), 82' Partipilo (B)

Inter U23-Potenza 2-1

17' Marello (I), 23' Selleri (P), 85' Agbonifo (I)

Monopoli-Cavese 1-0

56' Gioielli

Sabato 21 novembre

Crotone-Cosenza 0-1

8' [aut.] Bashi (Cr)

Savoia-Sorrento 2-1

29' Tumbarello (Sa), 39' Nepi (Sa), 63' Bernabeo (So)

Domenica 22 novembre

Scafatese-Foggia 2-1

10' Brunet (S), 57' Volpicelli (S), 81' Bigonzoni (F)

Ora in campo (parziale)

Altamura-Casarano 1-1

10' Pacia (A), 18' Patierno (C)

Ore 15.00 – Catania-Bari

Ore 17.30 – Picerno-Giugliano

Classifica: Potenza 35, Bari 26*, Scafatese 24, Sorrento 23, Monopoli 23, Inter U23 23*, Catania 22*, Casertana 21, Audace Cerignola 21*, Picerno 19*, Barletta 19, Cavese 19, Salernitana 19, Casarano 18*, Savoia 18, Altamura 16*, Giugliano 16*, Cosenza 16, Foggia 15, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

*una gara in meno