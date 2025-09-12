Audace Cerignola, arriva Andrea Gasbarro. Accordo fino al giugno 2026
La S.S. Audace Cerignola S.r.L. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Gasbarro, difensore, che ha sottoscritto un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2026.
Carriera
Andrea Gasbarro, nato a Pisa il 7 gennaio 1995, è un difensore centrale di grande esperienza, cresciuto nel settore giovanile del Livorno.
• 2013-2015 – Pontedera (Serie C): 44 presenze, 1 gol
• 2015-2020 – Livorno (Serie B e C): 109 presenze, 2 gol
• Gen-giu 2020 – Pordenone (Serie B): 9 presenze
• 2020-2023 – Padova (Serie C): 77 presenze
• 2023-2024 – Fermana e Virtus Francavilla (Serie C): 27 presenze, 1 gol
• 2024-2025 – Lucchese (Serie C): 24 presenze
In totale Gasbarro vanta oltre 270 presenze tra i professionisti e 4 gol in carriera.
Il Presidente Nicola Grieco e tutta la società rivolgono ad Andrea un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura con la maglia dell’Audace Cerignola.
