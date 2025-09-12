Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Triestina, cambio ai vertici: House of Doge diventa il principale azionista del club

Triestina, cambio ai vertici: House of Doge diventa il principale azionista del clubTUTTO mercato WEB
© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net
Oggi alle 10:26Serie C
di Claudia Marrone

Cambio ai vertici della Triestina, con la formazione alabardata che fa sapere che House of Doge, il braccio operativo ufficiale della Dogecoin Foundation, è diventato il principale azionista del club attraverso la controllata Dogecoin Ventures, Inc.
Ecco il comunicato:

"US Triestina Calcio 1918 annuncia oggi che House of Doge, il braccio operativo ufficiale della Dogecoin Foundation, è diventato il principale azionista del club attraverso la controllata Dogecoin Ventures, Inc.. Questa operazione rivoluzionaria segna l'integrazione diretta nella propria struttura di un veicolo di commercializzazione legato alle criptovalute, per la prima volta in un club calcistico europeo.

Dogecoin è una valuta digitale decentralizzata e open-source, lanciata nel dicembre 2013 dagli ingegneri informatici Billy Markus e Jackson Palmer. Nata inizialmente come parodia del settore cripto, Dogecoin si è rapidamente affermata come un asset globale di rilievo, sostenuto da una delle comunità più vaste e appassionate del settore. La sua rilevanza culturale e credibilità sono cresciute notevolmente negli ultimi anni, spinte anche dal riconoscimento mainstream e dall’adozione come metodo di pagamento da parte di aziende guidate da Elon Musk, come Tesla.

House of Doge è stata fondata per accelerare l’espansione di Dogecoin oltre le sue origini, con un focus su partnership, integrazione nei sistemi di pagamento, tokenizzazione e attivazioni culturali. L’investimento in US Triestina Calcio 1918 rappresenta oggi il passo più ambizioso di Dogecoin nel calcio europeo, posizionando House of Doge come leader nella convergenza tra asset digitali e sport tradizionale.

House of Doge ha aggiunto in una nota:
“Riteniamo lo sport una delle piattaforme più potenti per accelerare l’adozione di Dogecoin. Diventando il principale azionista di US Triestina Calcio 1918, House of Doge non solo scrive la storia del calcio europeo, ma prepara anche il terreno per integrare Dogecoin nella vita quotidiana: dai pagamenti alle partnership, fino alle esperienze globali dei tifosi. Parallelamente alla nostra espansione internazionale, vogliamo anche investire a livello locale: Trieste e la sua comunità sono al centro di questo percorso, e il nostro impegno è costruire un ponte tra la passione della gente del posto e l’energia dei sostenitori di Dogecoin in tutto il mondo".

Seguiranno la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione di LBK e la nomina del nuovo presidente di US Triestina Calcio 1918, in linea con il nuovo indirizzo strategico del club.".

Fanno seguito le parole del CEO di House of Doge Marco Margiotta: “Il nostro investimento in US Triestina Calcio 1918 va ben oltre il calcio. Si tratta di connettere la comunità globale di Dogecoin con uno dei club più storici d’Europa e dimostrare che gli asset digitali possono generare valore, cultura e passione nel mondo reale. Allo stesso modo, vogliamo rafforzare il legame tra il club e la città di Trieste, celebrandone la ricca storia e la vivace comunità locale. Unendo i fedeli tifosi della Triestina con la rete globale di Dogecoin, puntiamo a creare un movimento condiviso che unisca l’orgoglio locale con l’innovazione globale. Questo è il primo passo per portare lo spirito di Dogecoin nel cuore del gioco più popolare al mondo".

Articoli correlati
Triestina, la nuova era targata House of Doge: tra criptovalute, ambizioni e incognite... Triestina, la nuova era targata House of Doge: tra criptovalute, ambizioni e incognite
Triestina, già 10 milioni iniettati nelle casse dalla nuova proprietà. Il punto della... Triestina, già 10 milioni iniettati nelle casse dalla nuova proprietà. Il punto della situazione
Triestina, Crnigoj ha superato le visite mediche: attesa la firma. Poi si penserà... Triestina, Crnigoj ha superato le visite mediche: attesa la firma. Poi si penserà all'attacco
Altre notizie Serie C
Virtus Verona, innesto a centrocampo. Lo svincolato Bulevardi firma un biennale TMWVirtus Verona, innesto a centrocampo. Lo svincolato Bulevardi firma un biennale
Audace Cerignola, arriva Andrea Gasbarro. Accordo fino al giugno 2026 UfficialeAudace Cerignola, arriva Andrea Gasbarro. Accordo fino al giugno 2026
Triestina, la nuova era targata House of Doge: tra criptovalute, ambizioni e incognite... Triestina, la nuova era targata House of Doge: tra criptovalute, ambizioni e incognite
Novara, Ranieri: "Qui c'è una società seria. I playoff sono ora il nostro obiettivo"... TMW RadioNovara, Ranieri: "Qui c'è una società seria. I playoff sono ora il nostro obiettivo"
Triestina, cambio ai vertici: House of Doge diventa il principale azionista del club... UfficialeTriestina, cambio ai vertici: House of Doge diventa il principale azionista del club
Ternana, intoppi sulla cessione? C'è la possibilità che il closing slitti di un paio... Ternana, intoppi sulla cessione? C'è la possibilità che il closing slitti di un paio di giorni
Cosenza, Mazzocchi e la fascia da capitano: "L'ho saputo pochi minuti prima del match"... Cosenza, Mazzocchi e la fascia da capitano: "L'ho saputo pochi minuti prima del match"
Carpi, Bernardi dopo il rinnovo: "Orgoglioso della fiducia. Voglio continuare a crescere"... Carpi, Bernardi dopo il rinnovo: "Orgoglioso della fiducia. Voglio continuare a crescere"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
Le più lette
1 Lo stadio più vicino per Milan-Como è a Perth? No, la vera esigenza è un’altra, e non c’è nulla di male ad ammetterlo
2 Simone Verdi non è svincolato. È scattata una clausola per un'altra stagione con il Como
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 settembre
4 Primo giorno rossonero per Rabiot, la madre assicura: "Milan da sempre la primissima scelta"
5 Modric dice una frase usata e stra-abusata. Ma lui se lo può permettere
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan, Rabiot: "Sarà bello rivedere Rowe: bravo ragazzo, il nostro rapporto non è cambiato"
Immagine top news n.1 Gattuso non può perdersi Fiorentina-Napoli: dovrebbe iniziare con 13 italiani in campo
Immagine top news n.2 Gagliardini riparte dall'Hellas Verona: contratto fino al 30 giugno 2026. Il comunicato
Immagine top news n.3 Cuadrado racconta l'addio alla Juve: "Mandato via senza dirmi nulla, l'ho scoperto dai social"
Immagine top news n.4 Simone Verdi non è svincolato. È scattata una clausola per un'altra stagione con il Como
Immagine top news n.5 Inter, Chivu vuole la reazione con la Juve. Lautaro c'è, occhio ad Akanji
Immagine top news n.6 Juventus, Zhegrova non recupera. Conceicao e Miretti da valutare
Immagine top news n.7 Juventus, tutte le verità sul mercato di Comolli: da Openda a Zhegrova fino a Kolo Muani
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano A chi servono De Sciglio, Pjanic e Ziyech? Come stanno i principali svincolati Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan e il mercato di gennaio: in difesa nuovo assalto a Joe Gomez? I dubbi sul futuro di Gimenez
Immagine news podcast n.2 La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro?
Immagine news podcast n.3 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.4 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Novara, Ranieri: "Qui c'è una società seria. I playoff sono ora il nostro obiettivo"
Immagine news Altre Notizie n.2 Serie A, chi ne approfitterà alla ripresa? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Giacomo Ferri: "Bologna ormai una realtà. E sulla Fiorentina dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Parma, Cuesta: "Col Cagliari sfida salvezza? Tutte le partite portano tre punti"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Pioli: "Emozionato di tornare a Firenze. Proveremo a recuperare Gud"
Immagine news Serie A n.3 Rabiot fa sognare i fantallenatori: "Almeno 10 gol. Posso fare tutti i ruoli in mezzo"
Immagine news Serie A n.4 Pioli: "Il Napoli è la favorita per vincere lo scudetto anche quest'anno, ma non è imbattibile"
Immagine news Serie A n.5 Il Milan presenta Rabiot e l'Hellas Verona ufficializza Gagliardini: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.6 Stramaccioni sul mercato della Juve: "Bremer l'acquisto migliore e Openda mi incuriosisce"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Donati: "Ora serve solo fare punti, non importa come. Credo nella squadra"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, D'Angelo: "In dubbio solo Aurelio. Attenzione alla qualità dell'Empoli"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia-Reggiana, i convocati di Dionigi. Rientrano in 4. Out Stulac
Immagine news Serie B n.4 Papu Gomez: "Deciderò io quando ritirarmi. I due anni? A chi usa coca danno sei mesi"
Immagine news Serie B n.5 Padova, Varas: "Non vediamo l'ora di riabbracciare l'Euganeo. Il Papu? Un esempio"
Immagine news Serie B n.6 Guai per Sibilli del Bari? La Procura Federale ha avviato un procedimento: fascicolo top secret
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Virtus Verona, innesto a centrocampo. Lo svincolato Bulevardi firma un biennale
Immagine news Serie C n.2 Audace Cerignola, arriva Andrea Gasbarro. Accordo fino al giugno 2026
Immagine news Serie C n.3 Triestina, la nuova era targata House of Doge: tra criptovalute, ambizioni e incognite
Immagine news Serie C n.4 Novara, Ranieri: "Qui c'è una società seria. I playoff sono ora il nostro obiettivo"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, cambio ai vertici: House of Doge diventa il principale azionista del club
Immagine news Serie C n.6 Ternana, intoppi sulla cessione? C'è la possibilità che il closing slitti di un paio di giorni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Valdezate: "In Portogallo dovremo attaccare di più ed essere più forti dietro"
Immagine news Calcio femminile n.2 Women's Champions League, i risultati di ieri: vince il Real. Lo United cade in Norvegia
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Di Guglielmo amara dopo il ko: "Questo momento doveva arrivare prima o poi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini: "Dispiace, nel calcio se sbagli paghi. Abbiamo preso il primo tiro all'80"
Immagine news Calcio femminile n.5 Incredibile Roma, lo Sporting la ribalta nel recupero. L'andata di Champions finisce 1-2
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma-Sporting Club, le formazioni ufficiali del match di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Esaltarsi per due vittorie con Estonia e Israele ci fa capire come siamo messi…