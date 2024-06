Ufficiale Avellino, blindato il giovane attaccante Fusco: ha firmato un biennale con gli irpini

L’Us Avellino 1912 comunica di aver sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante con il calciatore Salvatore Fusco, classe 2005, di ruolo attaccante.

Tale accordo avrà durata biennale, con scadenza al 30 giugno 2026.

Fusco ha già esordito in prima squadra in occasione della gara di Coppa Italia di Serie C contro la Lucchese. Il giovane calciatore, prodotto del settore giovanile biancoverde da ben quattro anni, in questa stagione ha realizzato 17 gol con la maglia della primavera ai quali si aggiungono due reti realizzate durante la Viareggio Cup.