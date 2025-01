Ufficiale Avellino, ecco Facundo Lescano: arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Trapani

vedi letture

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Trapani 1905, a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione in definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Facundo Lescano. Nato a Mercedes (Argentina) il 18 agosto 1996 l’attaccante italo-argentino ha firmato con il club un contratto fino al 30 giugno 2027.

Lescano ha avviato il suo percorso da calciatore tra le giovanili del Genoa e del Torino. In carriera ha indossato le maglie di Torino, Melfi, Monopoli, Igea Virtus, Siena, Sicula Leonzio, SC Telstar (Olanda), Potenza, Sambenedettese, Entella, Pescara, Triestina, Trapani. In totale nei campionati professionistici italiani ha collezionato 283 presenze, divise tra serie A, Serie C, Coppa Italia, coppa italia di serie C, playoff e playout di di serie C realizzando 97 gol e fornendo 16 assist ai propri compagni di squadra. In carriera anche un’esperienza in serie D con la maglia dell’Igea Virtus, nella quale ha collezionato 30 presenze e messo a segno 15 gol, e nella seconda divisione olandese (per soli sei mesi), con la maglia del S.C. Telstar, nella quale ha messo a referto 7 presenze 2 gol ed 1 assist.