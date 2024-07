Ufficiale Avellino, ecco il nuovo portiere: Iannarilli ha firmato un biennale con gli irpini

vedi letture

Dopo il rinnovo dell'attaccante Patierno in casa Avellino si attendeva un'altra ufficialità che non è tardata ad arrivare: Antony Iannarilli è il nuovo portiere degli irpini. Questo il comunicato del club biancoverde:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Ternana Calcio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antony Iannarilli. Nato a Alatri (FR) il 18 dicembre 1990 il giocatore laziale è cresciuto nelle giovanili della S.S. Lazio.

Iannarilli ha firmato un contratto che lo legherà al club biancoverde fino al 30 Giugno 2026.

In carriera ha indossato le maglie di Isola Liri, Salernitana, Gubbio, Pistoiese, Viterbese e Ternana .

In totale, tra i professionisti, ha collezionato 429 presenze divise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di serie C, Supercoppa di Serie C, Playoff di serie C e Playout di serie B.

Benvenuto ad Avellino Antony".