Avellino, nuovo caso di Covid.19 nel gruppo squadra. Ora sono tre i positivi

Salgono a tre le positività nel gruppo squadra in casa Avellino. Dopo l’ultimo giro di tamponi in vista della sfida contro il Catania è stato infatti rilevato un nuovo caso. Questo il comunicato del club irpino:

“L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata una positività al Covid-19 per un solo elemento del gruppo squadra.

Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare.

La restante parte del gruppo squadra è risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania”.