Bandecchi provoca, Comotto risponde: l'esilarante derby a distanza tra Ternana e Perugia

Un simpatico botta e risposta a distanza tra Ternana e Perugia, evidenziato da ternananews.com. Il patron delle Fere Stefano Bandecchi, in una consueta diretta Instagram, parlando del nuovo stadio che regalerà alla città, ha ironizzato sul dove temporaneamente si trasferiranno i rossoverdi: "Ho già un accordo con Perugia, ci alleneremo li, il Perugia sarà così gentile da offrirci il loro stadio per quei mesi dove non avremo il posto per allenarci. Non si devono offendere a Perugia, è una battuta, e nemmeno a Terni, tranquilli. Però andiamo a Perugia, è la verità".

La risposta di Gianluca Comotto, Ds del Grifo, non ha tardato ad arrivare e dalle colonne de Il Messaggero, La Nazione e il Corriere dell’Umbria: "Abbiamo già concordato 300.000 euro ad allenamento”.

I derby si giocano anche così, con ironia.