Bari, Carrera sulla rosa: "Mercato svincolati? Se ci sarà modo di intervenire, interverremo"

Un Bari partito sbandierando l'obiettivo Serie B, un Bari che si trova costretto a inseguire la Ternana, in fuga verso la serie cadetta. Cambio in panchina, per i galletti, con il neo tecnico Massimo Carrera pronto all'esordio in biancorosso: domani la sua prima, nel turno infrasettimanale contro il Monopoli.

Da fronteggiare i tanti infortuni, che hanno dato adito a rumors sul calciomercato, con possibili innesti da reperire tra gli svincolati. Su questo, come riferisce tuttobari.com, il commento dell'allenatore: "Valuteremo con la società: se ci sarà modo di intervenire, interverremo. Altrimenti cercheremo di recuperare al più presto gli infortunati".