Bari, Di Cesare verso il rinnovo. C'è l'accordo sulla parola con il club pugliese

Il Bari ripartirà da Valerio Di Cesare al centro della difesa. L’esperto centrale è in scadenza di contratto con il club pugliese, ma è considerato uno dei leader della squadra come dichiarato dal neo ds Polito nelle sue prime uscite. Secondo Tuttobari.com le parti avrebbero raggiunto un accordo sulla parola che nei prossimi giorni diventerà ufficiale permettendo al calciatore di continuare un’avventura iniziata nel 2018 quando accettò di scendere in Serie D per vestire la maglia biancorossa.