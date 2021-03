Bari, il primo posto è matematicamente sfumato: la piazza contesta squadra e società

Il ko di Catanzaro ha definitivamente spento i sogni di promozione diretta in Serie B del Bari: la Ternana non ha fallito contro la Vibonese, e si è confermata in vetta alla classifica del Girone C a +19 sulla truppa pugliese, che davanti a sè ha sole 6 partite. Quindi 18 punti al massimo.

In una stagione nella quale non ha giovato neppure il cambio in panchina perché nelle ultime quattro gare si sono registrate tre sconfitte e un solo pareggio, numeri che, come riferisce tuttobari.com, evocano il Bari della stagione 2016-17, sotto la gestione di Stefano Colantuono: era il campionato di Serie B, e nel mese di aprile i Galletti caddero contro Spezia, Carpi e Verona, pareggiando con la Salernitana.

E la contestazione non ha tardato ad arrivare: ieri sera, all'esterno del "San Nicola" i tifosi hanno appeso uno striscione recante la scritta “Squadra senz'anima, società assente. Vergognatevi!”.

Un caso che solo i playoff potrebbero riparare, ovviamente in caso di promozione.