Bari, la disfatta: non è certo neppure il 4° posto. Solo la promozione in B può risollevare il club

Un'altra stagione infausta per il Bari, un'altra deludente annata che solo con la promozione in Serie B potrà essere risollevata. Quella promozione sfumata lo scorso anno nella finalissima playoff persa contro la Reggiana.

Una finalissima alla quale la squadra, allora guidata da Vincenzo Vivarini, arrivò da seconda classificata nel Girone C, piazzamento che quest'anno i Galletti non possono neppure più ambire da tempo: la prima gestione Gaetano Auteri non ha entusiasmato, quella di Massimo Carrera non ha dato la svolta e l'Auteri-bis si è rivelato ancora più ballerino. Il ko di domenica contro la Turris ha infatti relegato i pugliesi al momentaneo 4° posto della graduatoria, a sole due lunghezze da Catania e Juve Stabia, che potrebbero addirittura superare la blasonata formazione della famiglia De Laurentiis.

A Bisceglie il Bari è chiamato a un solo risultato, quello della vittoria, ma a ogni modo solo la vittoria finale, quella dei playoff potrebbe far dimenticare le fallimentari stagioni dopo il ritorno tra i professionisti. Tanti proclami, ma poi aspettative sempre disattese.

E una nuova Caporetto andrebbe evitata...