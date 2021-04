Bari, Marras: "Posizionarsi come miglior 3^ sarebbe il massimo per i playoff, ma la vedo dura"

Quando la sfida contro il Palermo si avvicina, come riferisce tuttobari.com, a RadioBari ha parlato l'attaccante del Bari Manuel Marras: "Bisogna fare qualche sforzo in più, sotto tutti i punti di vista per arrivare all'obiettivo che sappiamo. I risultati sono fondamentali, abbiamo incontrato tantissime difficoltà. Non conta più dare tutto, non basta. Bari è un'opportunità incredibile: fare la B qua sarebbe qualcosa di fantastico. Il presidente? Abbiamo parlato con lui, è dalla nostra parte, cerca di capire le problematiche, è sempre al nostro fianco. Lui è una grandissima persona, nonostante le difficoltà cerca di darci una mano standoci vicino. Qualcun altro ci avrebbe dato più bastone che carota. Sappiamo che posizionarsi come miglior terza sarebbe il massimo per il regolamento playoff, ma la vedo dura. Sicuramente dobbiamo cercare di arrivare più in alto possibile perché conterà tanto. Bisogna arrivare ai playoff con la certezza di potercela fare".

Una nota va poi all'avversario del weekend: "E' nato come noi da poco. Hanno incontrato tante difficoltà. Hanno buone individualità. Forse gli mancherà Lucca, che è veramente un buon giocatore. Hanno buoni esterni. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Floriano? Bisogna stare attenti a tutti. La gente dovrebbe avere paura di venire a giocare a Bari: dovrebbero pensare più loro a noi che il contrario".

E conclude con una nota sui tifosi: "Tante critiche sono giuste, in questo momento non stiamo facendo bene. Noi non è che non mettiamo l'anima: abbiamo avuto tantissimi problemi, bisogna avere dentro la voglia di centrare un obiettivo. Spero che possano venire allo stadio ai playoff: è difficile, ma ci darebbero una grossa mano".